Baby do Brasil comandará baile à fantasia de Os Mascarados

No próximo dia 13 deste mês, a cantora Baby do Brasil irá comandar o Baile à Fantasia 15 Anos dos Mascarados, que acontecerá no Clube Fantoches, no bairro do 2 de Julho, às 21 horas. Neste mesmo dia, ocorrerá também a final do 1° Concurso Baiano de Marchinhas - Prêmio Moraes Moreira, com a escolha dos vencedores nas categorias Livre e Estudantil. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

