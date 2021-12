Axé Music se reinventa há 30 anos

O cenário era de outros carnavais. Do tempo em que se vestia mortalha, bloco descansava e quem cantava era a guitarra. Mas, nos últimos 30 anos, desde o surgimento da Axé Music, em 1985, foi se pintando uma nova cara. A festa mais conhecida da Bahia largou a mamãe-sacode, vestiu o abadá, subiu no camarote e foi contemplar o mar no circuito da Barra.

Essas transformações fazem parte das três décadas do fenômeno musical que catapultou artistas e trouxe olhos de todo o mundo para a capital baiana. E quem acompanha - seja como espectador ou protagonista - reconhece nas ruas por onde desfila o trio elétrico as mudanças pelas quais o carnaval passou.

O pesquisador e jornalista Nelson Cadena afirma que a Axé Music já fazia parte de um processo de mudanças no carnaval que ocorria desde o final da década de 70.

"Aconteceu meio que silenciosamente com o surgimento de grandes blocos com uma organização menos camarada e mais profissional, o surgimento e fortalecimento dos blocos afro, a experimentação musical já com viés de miscigenação de ritmos e a tecnologia dos trios elétricos transistorizados, cada vez mais equalizados. No início da década de 80, havia de 10 a 15 trios na rua. Na década seguinte, já eram quase uma centena", destaca Cadena.

Cadena frisa também que houve outras mudanças com a profissionalização dos músicos; a perda gradual dos enredos, que eram uma característica da festa; e a formatação do carnaval como "produto para ser consumido pela mídia e o turismo".

"O grande legado da Axé Music foi a abertura da indústria musical para os artistas da terra e a sua projeção fora das fronteiras da Bahia", acrescenta.

Crescimento

Ex-secretário de Turismo e atual vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Paulo Gaudenzi considera que o carnaval mudou muito nos últimos 30 anos.

"Mudou do ponto de vista de crescimento dos blocos de trio e do número de camarotes. Cresceu também no aspecto profissionalizante e se tornou mais comercial. A organização, que começou através da Axé Music, tem aspectos bons e outros que prejudicaram em certas coisas".

Segundo Gaudenzi, quem perdeu foi a espontaneidade. "Antes, tinha alguns blocos, como Os Internacionais, mas não era tão profissionalizado e comercial como hoje. O povo perdeu muito a espontaneidade do carnaval de rua e esse que temos, apesar de estar na rua, não é o mesmo. As pessoas estão confinadas dentro dos blocos".

O cantor Luiz Caldas, precursor do gênero musical, compartilha da opinião do ex-secretário. "Hoje, vejo que o negócio gerado pela festa foi ruim para a espontaneidade que nasce no povo", diz.

A cantora Daniela Mercury aponta mudanças econômicas. "Acho que o carnaval cresceu muito, virou um festival midiático de rua. Não se utilizava muito patrocínio e começamos a gerar esse interesse. Nós somos uma indústria que se tornou referência. Melhoramos, profissionalizamos. Todo mundo achando que era um fenômeno passageiro, mas não foi", diz.

