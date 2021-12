Artistas relembram desfiles "das antigas"

Primeira mulher a puxar bloco na Bahia, em 1983, a cantora Laurinha Arantes, estrela do Cheiro de Amor naquele ano, relembra o tempo em que havia somente o circuito do Campo Grande.

"Choro até hoje quando me lembro de passar na Casa D' Itália e ver aquela dimensão, aquele mar de gente. Era um tempo que não se conseguia andar na rua Carlos Gomes. O chique era ficar na praça Castro Alves. Era bombada. As pessoas se fantasiavam mais", recorda.

A cantora Sarajane, famosa pela canção "A Roda", destaca a transformação de blocos formados por amigos para a criação de "grandes empresas" e o aumento da quantidade de associados.

"Os blocos foram mudando. O trio ficou maior, mais alto, com som mais forte. Mudou a tecnologia. Antes, os blocos eram de amigos que ganhavam dinheiro. Depois, instituíram-se as grandes empresas. De 1989 para cá, mudou bastante", afirma.

Paradas

A cantora Daniela Mercury lembra o início da década de 80. "Quando eu subi pela primeira vez no trio elétrico, em 82, a gente cantava 12 músicas. Mulher nem cantava. Eu consegui porque era um bloco pequenininho. Os blocos grandes ainda estavam se formando", conta.

O desfile, recorda Daniela Mercury, era feito com paradas para descanso de músicos e foliões. "Parávamos umas cinco vezes na avenida para sentar, tomar ar e comer. O Campo Grande começava com todo mundo sentado no chão. Depois, parava no Forte de São Pedro, no Relógio de São Pedro, Sulacap. Era muito diferente", acrescenta.

O músico e cantor Luiz Caldas relembra o tempo em que, segundo ele, a festa era mais espontânea. "As lembranças que tenho são as melhores. As famílias iam brincar o Carnaval sem ter que pagar nada. As ruas da cidade eram ocupadas por bancos e não por camarotes", ressalta.

Filho de um dos criadores do trio elétrico, o músico Armando Macêdo, o Armandinho, sente saudade do tempo em que a guitarra baiana era quem "cantava" na folia. "Era um dos melhores carnavais de trio instrumental. Tinha uma força muito presente da guitarra baiana. Tocávamos frevo pernambucano com sotaque baiano", diz.

Na memória, Armandinho guarda o dia em que a cantora Baby do Brasil pediu ao pai dele, Osmar, para cantar em cima do trio. "Foi no final da década de 70. Lembro dela pedir licença a meu pai para cantar. Foi a partir dos anos 80 que se começou a colocar voz", finaliza.



