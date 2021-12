Quer aprender as coreografias do verão para se dar bem nas festas e ensaios? Então não perca os vídeos produzidos por A TARDE. A primeira coreografia, feita pelo grupo Fit Dance, da Alpha Fitness, é da música 'Lepo Lepo' (do Psirico).

Da Redação Aprenda a dançar a música 'Lepo Lepo', da banda Psirico

adblock ativo