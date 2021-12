Alavontê realiza edição temática antes do Carnaval

O Alavontê vai realizar edição temática das suas apresentações de verão antes do início do Carnaval. No terça-feira, 10, o grupo resgata a mortalha para reviver o clima dos carnavais das décadas de 70 e 80 e faz a festa dentro do Camarote Lícia Fábio, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Nesta segunda edição do evento, Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé animarão o público com os hits que marcaram a história dos 30 anos da Axé Músic, clássicos da música baiana e que fizeram parte da carreira de cada músico. As autorais "Terça que é Sexta", "Ê, la em Casa" e "Oba" completam o setlist.



A mortalha, criada por Pedrinho da Rocha, está à venda no Stand do Alavontê no Shopping Barra, localizado no piso L1, e custa R$ 150.

