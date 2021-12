Walt Disney World tem fantasia para todas as idades

Presidente da Disney, o Mickey Mouse é uma figura simpática, animada e que, aos 87 anos, ainda conquista milhares de fãs, de todas as idades, em todo o mundo. E embora seja possível vê-lo em diversos parques e diferentes partes deles (quase que simultaneamente), todos no Walt Disney World, em Orlando, no Estados Unidos, afirmam que ele é um só.

Naturalmente, essa é apenas umas das místicas e lendas do mundo da magia, uma propriedade com seis complexos de parques, cinco campos de golfe, mais de 30 hotéis e tamanho equivalente a duas Manhattan (ilha que faz parte de Nova York, também nos EUA). Inaugurado em 1971, Disney World é o resort de entretenimento mais procurado no planeta, com cerca de 40 milhões de visitantes todos os anos e que tem muita infraestutura para atender e entreter essa imensa quantidade de turistas.



Só para se ter uma ideia, a Disneylândia, o primeiro parque da empresa, inagurado em 1955, em Los Angeles, na Califórnia (e ainda em atividade), cabe todinha dentro do estacionamento do Magic Kingdom, o mais antigo centro de entretenimento das instalações em Orlando.



A convite da Walt Disney World, TAM Viagens e TAM Linhas Aéreas (que inaugurou rota diária Brasília-Orlando e diminuiu o tempo de viagem e custo para os EUA, principalmente para quem sai do Nordeste), a reportagem de A TARDE viajou para lá e conheceu de perto os parques, resorts e suas novidades.



Na volta, a impressão é que o local encanta, diverte e, mesmo mantendo atrações tradicionais, consegue se atualizar e cativar, não só pelos brinquedos e pela extrema afabilidade dos colaboradores, mas pela insistente mania de querer contar boas histórias.



De Disney saíram Mickey e sua turma (Minnie, Pato Donald, Margarida, Pluto, Pateta, Tio Patinhas), mas também as mais belas histórias encantadas de princesas como a Cinderela (que tem um castelo), Branca de Neve, Aurora, Ariel, Jasmine, Rapunzel, Pocahontas, entre outras. Tem ainda Peter Pan, Ursinho Pooh, Rei Leão, Pinóquio e ganhou o acréscimo dos personagens da Pixar (Nemo, Toy Story, Vida de Inseto, Carros...) após a junção das empresas.



Claro que existem espaços destinados a cada um e é aí que começa a graça de se envolver com o clima de magia. O primeiro conselho para quem se interessa pelo destino talvez seja o de deixar o preconceito longe, se possível, nem embarque com ele. Disney foi feita para ser curtida com o coração aberto, alma de criança e muita disposição para se divertir. Tudo foi minimamente pensado nesse sentido.



Desde a disposição estratégica dos principais hotéis, perto dos parques e com acesso a um monorail (modelo de metrô de superfície) que circula entre eles e as hospedagens, até a divisão temática dos ambientes. Cada detalhe foi projetado para ser daquela forma e tem função específica.



Dentro da propriedade é a empresa Disney que controla tudo, tem polícia própria, cuida da vegetação, limpeza e ainda consegue regular a altura dos lagos por meio de barragens. Dizem que só falta uma redoma para climatizar a região.



Entre as recentes novidades para comodidade dos clientes está a Magic Band, uma pulseira à prova d'água, personalizável, que serve para se identificar, abrir a porta do quarto (para quem se hospeda em um dos seus hotéis), dar acesso aos parques, brinquedos e ambientes, armazenar o fastpass (ingresso vip "fura fila"), marcar suas fotos oficiais e ainda registar o cartão de crédito para fazer compras.

No total são 74 mil trabalhadores de dezenas de nacionalidades. Todos identificados pelo país e língua que falam. Não falta cordialidade, serviço de primeira e largos sorrisos por onde se passa, sejam eles dos colaboradores ou dos pequenos e grandes fãs do mundo encantado idealizado por Walter Elias Disney.

* O jornalista viajou a convite da Tam Linhas Aéreas, Tam Viagens e da Walt Disney World

