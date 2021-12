Voar de parapente é no Pico do Gavião

A ideia de fazer vestibular na Unicamp, em Campinas (SP), estava acompanhada com a enorme vontade de passar em Andradas, município mineiro que fica a uma hora da cidade paulista. Lara Lôbo, 18 anos, queria voar (o termo certo é esse, não pular) de parapente. Para isso, era preciso chegar até o Pico do Gavião, localizado na Serra do Caracol, a 1.663 m de altitude e considerado um dos melhores lugares para a prática do voo livre do mundo.

Cada visitante paga R$ 5 para entrar no local, que possui amplo estacionamento, loja de equipamentos, lanchonete, banheiros e um pequeno parque infantil. Um iniciante, como Lara, precisa voar com um instrutor e o valor do passeio é R$ 200, mas pagando R$ 50 a mais o turista pode ter suas fotos gravadas em um DVD.

"A sensação é realmente incrível, estou sem palavras!", disse a ofegante Lara assim que pousou. Ela diz só ter sentido 'frio na barriga' minutos antes de decolar e vertigem no finalzinho do voo, quando pediu ao instrutor Fabinho para descer. Segundo ele, enjoar é muito comum, principalmente para quem não está acostumado. Como precaução eles sempre levam sacos plásticos na mochila.

Céu colorido

Em época de campeonato mundial, o céu do Pico do Gavião fica todo colorido, com muitos pilotos voando em seus parapentes. "Além de ser bem alto, a gente pode decolar em posições diferentes de vento", explica o piloto Ricardo Fernandes, 38 anos. Natural de São Paulo, Ricardo mora há 13 anos em Campinas, e voa de parapente há oito. "Eu fiz o curso, comprei meu parapente e voo por prazer", diz com brilho nos olhos quando conversa sobre o esporte.

Apesar de bem tranquilo, o esporte exige muita técnica e habilidade por parte do piloto. E, claro, o uso do equipamento de segurança é fundamental como em qualquer outro. Foi exatamente por causa do uso do capacete apropriado e de uma bota específica que Ricardo não teve ferimentos graves depois de um acidente em 2007.

Parou de praticar por um tempo, mas o amor ao esporte e a sensação de tranquilidade que ele traz depois de um voo fizeram com que ele volte ao Pico do Gavião sempre que tem vontade. "Nunca vejo Rica conversar tanto, mas quando o assunto é parapente, ninguém segura", brinca sua esposa Tatiana Gonçalves.

Barulho do vento provoca sensação de tranquilidade

Calma, ela já está quase chegando. Passou por ali, olha como o rio ficou arrepiado". Max Guvstavson, instrutor e um dos proprietários da empresa de voo, falava da térmica. As térmicas são como grandes tubos de ar quente que fazem o parapente subir e ficar estável lá no alto.

Max explica ainda que é preciso esperar sempre o melhor momento para decolar, pois uma situação de vento não favorável ao parapente pode deixar o voo muito vulnerável.

Dessa forma esperei por quase uma hora, embaixo de um sol escaldante e já vestida com o macacão adequado e com os equipamentos de segurança obrigatórios.

O medo inicial, aquele de correr e saltar para o desconhecido, esteve comigo no início. Eu não conseguia pronunciar uma palavra. Mas acho que, por esperar tanto, a minha apreensão logo desapareceu.

Quando eu menos esperava, Max disparou: "Agora, vamos. Não pare de correr e só recolha suas pernas quando já não sentir mais o chão". Pronto, fui. E foi deslumbrante. Lá em cima não se ouvia nada, só o barulhinho do vento tranquilizando nossos ouvidos.

Senti muito frio ao subir mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Além disso, olhar para baixo e para a câmera fotográfica que seguramos por meio de um cabo me deixava tonta, evitei fazer isso.

Mas a paisagem ao nosso redor e abaixo dos nosso pés são de deixar o 'queixo caído'. Um infinito que poderia mesmo não ter um ponto final.

