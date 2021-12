Visitar Roma é mergulhar em aula de história e arte

Para os apreciadores de história e arquitetura, Roma é um parque de diversões. Atualmente habitada por cerca de 2,8 milhões de pessoas, a cidade acumulou diversos atributos em seus 2700 anos de história – sendo que durante boa parte desse período foi o epicentro do império que dominou o mundo por 500 anos. Reunir dois universos em um só local é um dos principais atributos: de um lado, uma vida boêmia, agitada, com tudo de melhor e mais moderno. Do outro, um centro de cultura, arte e uma arquitetura de encher os olhos.

Ao longo de sua trajetória política, Roma experimentou diferentes formas de governo. Primeiramente organizou um regime monárquico que se estendeu desde os tempos originais até o século VI a.C.. Entre os séculos VI a.C. e I a.C., Roma inaugurou um novo regime político que descentralizou as esferas do poder: a República. Durante este período é quando se observa a ascensão do Senado Romano, que era encarregado pelas questões legislativas, administrativas e militares do governo.

Império

Muitos procuram a cidade por seu contexto histórico e, ao chegarem lá, acabam se encantando com todo o conjunto em si. A história da Roma Antiga, inclusive, é fascinante devido à cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos com o decorrer dos anos por esta civilização. De uma pequena cidade, tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade.

Roma tem tantas atrações imperdíveis que aos visitantes sempre se recomenda voltar, dada a falta de tempo para visitar todos os lugares. Mesmo diante disso, os turistas não têm muito trabalho para conhecer a maioria dos principais pontos turísticos, visto que eles se concentram em uma área perfeitamente viável para a exploração a pé. O Coliseu, a Fontana di Trevi e o Vaticano são paradas mais do que obrigatórias para quem está de passeio pela cidade. Igualmente indispensável é saborear o prazer de cafés ou barzinhos, como bons romanos, enquanto se encantam com cada praça, monumento ou museu.

O publicitário José Augusto Alves retornou de uma viagem pela Europa recentemente e Roma foi uma das cidades pelas quais passou. Para ele, o que mais chamou atenção foram as ruínas. "O que mais gostei na cidade foram os monumentos históricos, como, por exemplo, o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão. É incrível porque mesmo depois de anos e vários acontecimentos marcantes, eles continuam de pé e estar perto de lugares como estes que por si só contam uma história é sensacional".

Para José Augusto, a viagem não foi apenas a passeio. Estar em contato com tanta história o fez querer se aprofundar ainda mais. "Essa visita me deu até uma vontade de estudar mais sobre Roma e os Impérios. Inclusive, passei em lugares onde imperadores como César e Calígula foram mortos. É uma experiência incrível, recomendo a todos que tiverem a oportunidade", diz.

Residência do Papa, o Vaticano é parada obrigatória para quem está em Roma (Foto: Vincenzo Pinto | AFP​)

Vaticano

Além dos monumentos, o Vaticano, sede da Igreja Católica Apostólica Romana e residência do papa, também é uma das razões pelas quais as pessoas visitam a cidade. Criado em 1929, quando o papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, o qual previa o Vaticano como um estado independente e o recebimento de uma indenização pela perda do seu território durante a unificação alemã, hoje o Vaticano é o menor país soberano do mundo. Após o tratado assinado, a Igreja Católica ainda teve que abrir mão das terras conquistadas na Idade Média e também reconhecer Roma como a capital da Itália.

José Augusto teve a oportunidade de visitar o pequeno país e conta que, enquanto esteve lá, sua experiência foi a melhor impossível. "Eu pude ver o papa e recebi uma benção da janela da biblioteca do Vaticano. Entrei também na Basílica de São Pedro. Ela é enorme e uma vez dentro você fica boquiaberto ao se dar conta do poder da Igreja Católica. Esta basílica é o local onde se encontram enterrados a maioria dos papas, inclusive Pedro, primeiro papa e apóstolo de Jesus", relata.

Ao chegar a Roma, o brasileiro, acostumado com a simpatia e receptividade do nosso povo, pode estranhar um pouco. Acontece que os italianos não possuem fama de serem tão simpáticos e acolhedores assim, e é possível que os turistas passem por algumas saias justas no decorrer da viagem. Foi o que ocorreu com José Augusto, ao ser expulso de um estabelecimento por não entender o que estava falando quem o atendia . "Além deste acontecimento, teve outro em um restaurante. Lá o funcionário discutiu comigo e com meus amigos porque eles não queriam nos deixar pagar a conta separadamente", disse o publicitário. "De maneira geral os italianos são bem explosivos e gesticulam bastante com a mão. Na maioria dos outros países as pessoas nos receberam com mais paciência e atenção", completa.

A gastronomia italiana é conhecida por suas saborosas massas, mas vai muito além disso. Caso a preocupação ao fazer uma viagem ao país seja com o orçamento na hora da alimentação, a diversidade de restaurantes com ótimas comidas e preços ainda melhores não deixará a desejar. Até a casa mais simples oferecerá um cardápio de encher os olhos – e o estômago –, contendo antipasto (entrada ou salada), primo piatto (normalmente um prato de arroz, pasta ou sopa), secondo piatto (prato principal, carne, ave ou pescado), contorno (acompanhamento) e dolce (sobremesa). Alguns oferecem até uma taça de vinho da casa e café. Caso, ao se deparar com este menu, o turista queira pular um dos pratos – comendo, por exemplo, só a entrada e o prato principal –, não há problema algum. Tudo por lá é muito flexível, e os preços são bem convidativos.

