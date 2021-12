Visita a Manaus vale pela história e pelo imponente teatro

Viajar para Manaus requer paciência. De Salvador para a capital do Amazonas, são, no mínimo, 7 horas de viagem, entre escalas em outras capitais e trajeto entre os locais. Praticamente uma viagem internacional.

E Manaus é internacional. As ruas e casas mais antigas, datadas de meados do século XIX, quando a borracha era o principal produto da região, foram construídas com materias de outros países como Espanha, França e Inglaterra. Nada brasileiro era usado. Nem a madeira.

A arquitetura é bem particular, com construções que misturam uma variedade de estilos europeus e atraem os olhares dos turistas. Infelizmente, com a crise da borracha, na década de 20 do século XX, a Cidade sofreu grandes prejuízos, que podem ser vistos nas ruas mal cuidadas de Manaus.

Teatro - O ponto turístico mais visitado em Manaus é, sem dúvida, o Teatro Amazonas. A imponente construção inaugurada em 1896 - e também 100% construída com materias europeus - se destaca na paisagem do centro da capital amazonense.

Ao entrar, somos transportados para outro século, com máscaras homenageando dramaturgos e compositores como Mozart, Verdi e Rossini. Lembra muito o Palau de Música Catalana, em Barcelona.

O salão de baile, área nobre do espaço, só pode ser visitado de pantufas - que tem no local - ou descalço. Esse cuidado serve para não arranhar o piso formado por madeiras de 12 tipos de árvores européias.

Em frente ao teatro, ainda há a praça São Sebastião, com uma escultura que celebra a abertura dos portos amazônicos - que recebiam grandes navios da Europa.

A calçada de pedras portuguesas nas cores cinza e branca formando ondas, remete ao encontro dos rios Negro e Solimões.

O desenho inspirou o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, que se tornou marca registrada do local.

adblock ativo