Viajar pelo Brasil é a preferência dos soteropolitanos

Os soteropolitanos pretendem, até dezembro, fazer pelo menos uma viagem pelo Brasil. Segundo a edição de junho da Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo, 78,1% vão tirar férias ou passear em alguma cidade do Brasil.

O levantamento também apontou que 37,2% dos viajantes de Salvador vão se deslocar de avião, com acompanhante (95,6%), e 68,2% vão se hospedar em hotéis. Em comparação com o mês de junho do ano anterior, a escolha por meios de hospedagem registrou crescimento de 101,7%.

A Sondagem do Consumidor entrevista dois mil moradores das sete capitais que, juntas, representam cerca de 70% do fluxo turístico do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

adblock ativo