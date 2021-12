Viajar pela Bahia é a opção dos baianos no tempo livre

Todo mundo sabe que a Bahia é um dos destinos mais requisitados pelos turistas, tanto de outros estados do Brasil quanto de fora do país, principalmente por suas inúmeras e belas riquezas naturais. Mas para onde vão os baianos durante o período de férias, recessos e feriados? Segundo levantamento realizado pela agência de viagens online Hotel Urbano, no período de março, 77% das vendas para o público baiano foram de ofertas para cidades do próprio Estado, especialmente para Porto Seguro.

"A Bahia é um Estado grande, diverso, um destino turístico muito rico e com opções múltiplas. Para o turismo, isso é ótimo, pois há mais circulação de recursos internos, o dinheiro não vai para fora e fica dentro do próprio Estado", explica a superintendente de Investimentos e Polos Turísticos da Secretaria de Turismoe coordenadora de pesquisa, estatísticas e investimentos, Clarissa Amaral. A procura é confirmada pelos dados da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, realizada em 2011. O fluxo de baianos que viajam dentro da Bahia é de 5,3 milhões, contra 5,2 milhões de brasileiros de outros Estados e 558 mil estrangeiros. Dentre os destinos mais procurados por turistas nacionais e locais estão Salvador, Litoral Norte, Porto Seguro, Ilhéus, Prado e Praia do Forte.

Variedades - Seja uma viagem de excursão ou independente, não falta o que ver e curtir dentro do Estado. Uma das vantagens apontadas por Roberta Antunes, sócia-fundadora da empresa Hotel Urbano, é o preço. "Uma família pode gastar mais em lazer na cidade onde mora do que se planejar uma viagem de carro durante o final de semana para outra localidade na Bahia", opina. O site oferece pacotes de final de semana em hotel, para casal e criança, para Morro de São Paulo por R$ 205, por exemplo.

O patrimônio turístico baiano é vasto, contendo destinos variados, para todos os gostos e idades. São 13 zonas e 15 segmentos temáticos, dentre eles os mais conhecidos como o de Sol e Mar, principalmente na época do verão, o Étnico-Afro, com roteiros específicos para reforçar o legado africano do estado e o Religioso, além dos mais diferentes, como o Enoturismo, que oferece passeios pelos vinhedos, participação da colheita da uva, conhecimento do preparo do vinho em municípios como Casa Nova, Juazeiro e Paulo Afonso, o Arqueológico, com visitas a sítios arqueológicos com pinturas rupestres nas cidades de em Morro do Chapéu, e o de Esporte e Aventura, com destinos favoráveis a práticas de esportes radicais para os mais corajosos como canoagem, mergulho, motocross, pára-quedismo, rapel, dentre outros.

"Minha preferência é por destinos de aventura, procuro sempre um turismo alternativo, por isso gosto muito de ir à Chapada", conta a estudante de Turismo, Thaina Silva, 21 anos, que costuma viajar com a família, sozinha e com amigos por toda a Bahia, tendo visitado desde o Sertão Baiano, a Costa do Cacau até a Chapada Diamantina, ficando hospedada em casa de familiares, camping ou pousadas.

Além da variedade de opções para visitar e do baixo custo das viagens, a proximidade dos destinos impulsionam os baianos a viajar. "Tem muitos lugares que a gente não conhece na Bahia, muita coisa interessante e próxima. Além de custar menos", conta o industriário Edmundo Santana, que costuma curtir as férias com a família em lugares como Imbassaí, seVale do Jiquiriçá e Itacaré, hospedando em pousadas. "Pretendo conhecer Lençóis e a Chapada Diamantina nas próximas férias", conta, revelando-se amante das belezas naturais. "Quando os baianos tomam conhecimento do nosso patrimônio, eles têm tendência a voltar ao local visitado ou então a conhecer outros destinos dentro da Bahia", opina Clarissa.

