Viaja Mais Melhor Idade: 270 pacotes de viagem com descontos

A segunda edição do Viaja Mais Melhor Idade, lançado nesta quarta-feira, 4, na Feira das Américas, traz viagens com descontos e vantagens exclusivas para idosos. As ofertas especiais de lançamento vão de 4 a 14 de setembro e podem ser consultadas pelo site do programa. (https://www.viajamais.gov.br/vm/)

Na primeira edição do Viaja Mais (2007-2010) os pacotes levavam a 40 destinos turísticos e saíam de 28 cidades brasileiras. Até o momento, são 54 destinos e saídas de 39 cidades de 12 estados brasileiros.

Há pacotes que incluem passagem aérea, refeições e hospedagens. Outros oferecem apenas a hospedagem e passeios avulsos. Os destinos variam de acordo com a vocação da cidade escolhida. Há cruzeiros (Grand Amazon) pelos rios da maior floresta tropical do país que incluem safári fotográfico, um passeio de contemplação de botos e visita a um povoado indígena, com desconto de 20% para o público da terceira idade. Também tem pacotes para o Natal.

O objetivo do programa é movimentar o mercado brasileiro de turismo especialmente nos períodos de baixa temporada. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 23,5 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que corresponde a 12,1% da população brasileira.

Por meio de parceria com os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, os pacotes poderão ser parcelados pelo público em até 48 vezes com juros reduzidos.

