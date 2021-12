Viagem espacial versão parque

É apenas o exercício da especulação imaginativa, mas se em 1969 a humanidade tivesse na palma das mãos o poder de um smartphone atual, não seria a Lua o destino da Apollo 11, mas sim o planeta Vênus. Quem afirma isso é o astronauta norte-americano Jon McBride, piloto da National Aeronautics and Space Administration (Nasa) no ônibus espacial Challenger, em missão no ano de 1984, entrevistado por A TARDE.

Hoje, aos 73 anos, também responsável por organizar a agenda dos astronautas em palestras e eventos no parque Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos EUA, McBride mostra como história, diversão, entretenimento, conhecimento e aventura podem andar juntos quando o assunto é o espaço.

E se certas localidades conseguem marcar território em uma especialidade, a Flórida pode ser considerada o centro dos parques de diversões no mundo com opções diferenciadas por tema, idade e interesse. Estão lá, por exemplo, o Universal Orlando Resort, Walt Disney World, SeaWorld, em Orlando, e pertinho, o Legoland e o Kennedy Space Center, entre outros.

A convite do próprio Kennedy Space Center Visitor Complex, do Visit Central Florida e do Florida´s Space Coast, A TARDE conheceu outras atrações do estado e traz opções de destinos para quem deseja explorar a Flórida e não ficar somente no mais tradicional.

O Kennedy Space Center é um deles e ele não é um parque de diversões comum, com quedas, montanhas-russas, loopings, velocidade e atrações que privilegiam os sustos e emoção vinda da adrenalina. A emoção nele vem de outro lugar, em um encantamento de quem busca saber mais sobre o desconhecido, principalmente aquele que está fora da Terra e diretamente ligado à tecnologia desenvolvida para a exploração espacial.

Espaço, Lua e Marte

Assim, talvez a denominação de parque de diversões para o lugar não seja fiel. O local, construído ao redor de um dos centros de pesquisas, treinamentos e lançamentos, parece mais um museu interativo.

Ele oferece uma mistura de simuladores, passeios por trás das cenas, exposições, oportunidades de assistir ao lançamento de foguetes, conversar e almoçar com astronautas (um ótimo programa para estudantes e curiosos) e se divertir ao tempo que se conhece as minúcias que envolvem todo processo. Com olhos no futuro e no passado, o Kennedy se divide entre equipamentos e atrações que falam da conquista do espaço, da chegada na Lua e a busca por Marte.

Entre as novidades estão a inauguração do Heroes & Legends e o Astronaut Hall of Fame, em 11 de novembro. Posicionadas na entrada do parque, as atrações trazem a experiência da exploração espacial e como se sentiram os lendários homens e mulheres pioneiros na jornada para o espaço.

Outra atração, esperada para 1º de janeiro de 2017 e já em teste para visitantes, é a Destination Mars (Destino Mar), um simulador em 4D sobre a superfície no planeta vermelho, próximo destino dos astronautas da Nasa.

Além dos simuladores e brinquedos, passeie pelo parque e conheça o cemitério de foguetes. Nos arredores ainda estão os 110 m da Apollo 11, um pedaço de pedra lunar para ser tocado pelos visitantes, assim como a nave Atlantis, aposentada em 2011. Todos pertinho e conservados.

A dica é ver o calendário de lançamentos de foguetes (são cerca de 30 por ano e próximo é dia 16 de novembro) para agendar a ida ao complexo. São os dias mais concorridos, por vezes com festa e grande diversidade de pontos para acompanhar a decolagem. A programação dos astronautas e eventos está no www.ken nedyspacecenter.com.

Valores e ingressos podem ser vistos e comprados no site ou em operadoras de turismo no Brasil. Fora do parque, na cidade de Titusville, vale a pena ainda passar no Space View Park, um memorial sobre as 135 missões dos ônibus espaciais, e no museu U.S. Space Walk of Fame, com relíquias das missões e muita história.

