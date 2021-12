Viagem em barco de Amyr Klink inclui Brasil e Antártida

Com o Paratii 2, Amyr Klink já deu a volta ao mundo e fez expedições para a Antártica. Uma parceria com a produtora de viagens Latitudes (www.latitudes.com.br), oferece dois roteiros turísticos a bordo do veleiro para aqueles que podem pagar pelo privilégio de desbravar a costa brasileira e o continente gelado.

O primeiro pacote explora o litoral caiçara, entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O roteiro começa em Paraty (RJ), no dia 7 de setembro, passando por pequenas vilas ao longo da costa, Ilhabela (SP), Baía de Paranaguá (ao norte do litoral do Paraná) e termina em 13 de setembro na Baía dos Pinheiros (PR).

A viagem será composta por um grupo de oito pessoas e custa R$ 7 mil (valor que pode ser parcelado em cinco vezes). Entre outras coisas, estão incluídos traslados, hospedagens em terra, refeições e seguro viagem.

A segunda possibilidade tem à disposição a expertise de Amyr Klink em planejamento, navegação e segurança na Antártica. O roteiro de 15 dias parte de Punta Arenas, no Chile, em voo fretado até a King George Island.

O pacote inclui investidas por diversas ilhas, baías, bases militares e arquipélagos, em uma paisagem repleta de icebergs e geleiras. Também faz parte dos passeios a observação de pinguins, focas, aves, leões marinhos e, dependendo da sorte dos aventureiros, até baleias jubarte, baleias Minke ou mesmo orcas.

O investimento é de R$ 30 mil dólares (que também pode ser parcelado em cinco vezes).

