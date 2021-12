Viagem de carro cresce na preferência do brasileiro

O brasileiro pretende viajar mais de carro, segundo a Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo, realizada em junho. A porcentagem de pessoas que pretendem pegar as estradas subiu de 20,4%, em abril, para 24,9% em junho, um aumento de 20%. "A inclusão de novas famílias com renda de até R$ 2,1 mil fez crescer a intenção de viagem de carro", avalia o diretor de Estudos e Pesquisas do MTur, José Francisco Lopes.

O transporte coletivo será utilizado por 13,7% dos brasileiros que pretendem viajar até o final do ano. O avião, com 59%, continua como meio de transporte preferido dos brasileiros para viajar.

A sondagem é realizada mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nas seis maiores regiões metropolitanas do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A pesquisa avalia a intenção de viagem no horizonte de seis meses com recortes de renda familiar, gênero, meio de transporte, destino, meio de hospedagem e acompanhante na viagem.

Dos 2,1 mil entrevistados em junho, 30,8% manifestaram intenção de viajar até dezembro. Destes, 71,8% pretendem ir para algum destino dentro do país e 26,8% para o exterior.

