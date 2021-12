Vento esculpe paisagem surreal nos Lençóis Maranhenses

No ano passado, 186 mil turistas (80% nacionais) visitaram os Lençóis Maranhenses, segundo números oficiais. Não duvide terem sido ao menos 186 mil felizardos, se levarmos em conta a singularidade da paisagem de uma região que pode muito bem ser definida como “surreal”.

Trata-se de uma área de 155 mil hectares de paisagem desértica, entremeada por lagoas formadas pela água da chuva. No subsolo, um generoso lençol freático tão próximo à superfície que mantém a areia fria, mesmo sob o mais escaldante sol de verão.

No ato de desembarcar da jardineira que conduz os turistas desde a cidade de Barreirinhas (referência em estrutura turística na região), muitos até relutam em seguir a orientação do guia, de deixar as sandálias no carro e iniciar a caminhada pelas dunas. Alguns caminham alguns metros descalços para testar se é verdade mesmo.

No chamado Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, criado em 1981, as dunas são extremamente brancas, parecem não ter fim e são redesenhadas pelo vento todo o tempo. Mas a água acumulada entre elas sofre forte redução no período de estiagem, chegando a secar em várias áreas. Entretanto, na estação chuvosa, de janeiro a junho, as lagoas renascem e os rios, mais cheios, voltam a ser navegados por embarcações chamadas de voadeiras, usadas pelos pescadores na retirada de seu sustento diário.

Como toda boa paisagem surrealista combina bem com mistério, nos Lençóis Maranhenses este fica por conta do ressurgimento de peixes, crustáceos e tartaruguinhas verdes no período de cheias. O guia de turismo Luciano Lima disse que a melhor época para ver as lagoas cheias vai de junho a setembro, assim que para de chover.

Mesmo com o movimento das dunas ao sabor do vento (e, consequentemente, das lagoas que se formam), ainda existem as lagoas que são permanentes no parque. Algumas têm até nome, como a da Preguiça, quase homônima do rio mais famoso da região, o Preguiças. Contraditoriamente, não é muito cansativo chegar até ela, pois fica bem perto do principal local de desembarque das jardineiras (Toyotas Bandeirante 4x4 de chassi alongado, para a instalação de bancos) vinda da cidade de Barreirinhas. Fica mais precisamente após a primeira duna.

Se tem uma lagoa que apresenta vitalidade o ano inteiro, esta tem o sugestivo nome de Lagoa dos Peixes, que chega a 5 m de profundidade na época da cheia. Em média é 3,5 m mais funda que as demais. Por falar no “misterioso” ressurgimento da vida nas lagoas, existe a hipótese de que as ovas sejam trazidas no estômago de aves pescadoras, como maçaricos, comuns na região. Como resultado, a proliferação de lambaris, mesmo sem haver rio ou mar.

adblock ativo