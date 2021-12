Venda de pacotes turísticos deve crescer 20%

Parceria firmada entre duas empresas do setor de entretenimento - CVC Turismo e Central do Carnaval - deve atrair mais de 7,5 mil turistas para o Carnaval de Salvador, que, mesmo tendo movimentando R$ 1,26 bilhão este ano, segundo o balanço da prefeitura, gerou um prejuízo de 20% para as empresas envolvidas na festa, conforme estimativa do diretor-executivo da Associação Brasileira de Entretenimento (Abre), André Simões.

A CVC, maior operadora de viagens da América Latina, pretende ampliar em até 20% o número de clientes interessados em passar o Carnaval em Salvador. No ano passado, a empresa vendeu 6,5 mil pacotes turísticos sem abadá.

A Central do Carnaval já contabiliza um crescimento de 20% em vendas em relação ao ano anterior e estima que a parceria com a CVC ajude a incrementar o volume de negócios em até 40%. Por questões contratuais, nenhuma das empresas divulga os valores investidos na parceira.

O diretor da Central do Carnaval, Joaquim Nery, espera atrair novos foliões. "A CVC veio ocupar uma lacuna que ainda não tinha sido preenchida. Embora seja uma festa com uma grande atração de turistas, nenhuma operadora havia se interessado até então em 'empacotá-la', oferecendo aéreo, hospedagem e bloco".

Os pacotes comercializados por meio da parceria entre as duas empresas vão atender desde aqueles que só podem passar um dia na cidade até quem deseja prolongar a diversão por mais três dias depois do Carnaval.

As viagens poderão ser feitas por avião ou navio. Postos especiais de entregas de abadás vão ser montados no aeroporto e no Porto de Salvador, além de uma ala vip no Shopping Iguatemi. Segundo informação da CVC, os valores dos pacotes estão disponíveis a partir do dia 26.

"Estamos pensando a Bahia como o nosso principal destino", afirmou o diretor de marketing da CVC, André Ribeiro Turquetto. O Estado corresponde a 15% das vendas globais da empresa.

Bahia na vitrine - Em novembro, as 250 das 740 agências da operadora vão trabalhar o tema Bahia. Para o verão, a meta é atrair 150 mil passageiros para o Estado, onde a CVC oferece 40 opções de destinos. Isso é 25% do número obtido durante todo o ano de 2011.

A empresa e o governo estadual vão investir R$ 5 milhões em uma campanha de mídia para divulgar a Bahia. "É a primeira vez que fazemos algo do tipo", frisa André.

Recentemente, o governo estadual firmou parcerias similares com outras duas operadoras de turismo: Trend e Nascimento. As duas empresas são de São Paulo, onde vivem a maioria dos turistas que visitam a Bahia.

Na Nascimento, 35% dos pacotes nacionais comercializados têm a Bahia como destino. A empresa, que atua em oito cidades e conta com uma rede de 3,5 mil agentes de viagem, está investindo R$ 1 milhão para ampliar este percentual.

"A nossa expectativa é crescer 25%", diz Adriano Gomes, gerente de planejamento e produto da Nascimento. Em 2011, a empresa enviou à Bahia 6,5 mil visitantes. Para o próximo Carnaval, a operadora pretende vender pelo menos dois mil pacotes que não incluem abadás. A Nascimento pretende aumentar em

R$ 3,5 milhões o lucro nas operações envolvendo a Bahia. Procurada pela reportagem, a Trend Operadora não se pronunciou sobre os investimentos na Bahia até o fechamento da edição.

