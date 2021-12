Veja perguntas mais estranhas feitas por viajantes em aviões

A companhia aérea britânica Jet2 revelou quais são as perguntas mais estranhas feitas por viajantes nos aviões da empresa. Apesar de algumas questões parecerem piadas, a empresa garante que foram feitas aos seus comissários de voo.

"Descobrir o que alguns passageiros haviam solicitado em nossos vôos nos fez rir", disse um porta-voz da Jet2.com e Jet2holidays. Ele garantiu que tentam ser profissionais na hora de responder às perguntas. "Mas é ótimo que nós podemos brincar com os passageiros depois de terem dito algo sem pensar no quão ridículo é", afirmou.

Confira as perguntas:

"Quando o capitão vai ao banheiro, quem fica dirigindo esta coisa?"

"Eu esqueci uma coisa, podemos voltar?"

"Onde nós estamos?"

"Como faz para abrir a janela?"

"Você pode pedir para voar mais baixo, pois minha esposa está com medo de altura?"

"Meus filhos estão entediados neste voo. Alguém da tripulação saberia fazer um número de mágica para eles?"

"Onde fica a máquina para tirar dinheiro?"

"Você poderia pedir para o capitão desligar o motor do avião? O barulho está me dando dor de cabeça"

"O capitão poderia voar um pouco mais baixo? As nuvens não estão me deixando ver o Grand Canyon"

