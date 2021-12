Vaticano fascina pela imponência dos monumentos sacros

A renúncia do papa Bento XVI, de 85 anos, que será oficializada nesta quinta-feira, 28, dirige os holofotes do mundo para o Vaticano, o estado independente menor do mundo e maior centro espiritual dos católicos.

Encravado em Roma, capital da Itália, mas totalmente independente, o território soberano da Santa Sé, que contabiliza 44 hectares de superfície, oferece grandes atrações para os turistas de todas as partes do mundo que o visitam.

São turistas que se encantam pela beleza arquitetônica e legado histórico, artístico e cultural da região autônoma, cercada de seculares muralhas.

Capela Sistina - O fascínio começa pela suntuosa Basílica de São Pedro, de grande beleza, localizada em área que também abriga inúmeros museus e a Capela Sistina, que traz afrescos de Michelângelo.

Edifícios administrativos, palácios pontifícios, belos jardins e túmulos de antigos papas, entre outros monumentos, também estão no território da Santa Sé (Sancta Sedes), que guarda inúmeras obras de arte.

"A Basílica de São Pedro e o complexo de obras artísticas em torno do Vaticano são uma visita obrigatória", destaca o padre Maurício Ferreira, teólogo e coordenador do curso de teologia da Universidade Católica de Salvador. Ele viveu sete anos em Roma. O religioso chama a atenção para os museus do Vaticano, entre os quais se destacam o museu egípcio, o etrusco, a sala de Rafael e o museu missionário etnológico, entre outros.

"Dentro da Basílica de São Pedro, no subsolo, de acordo com alguns pesquisadores, se encontram os restos mortais de São Pedro. Uma visita aos jardins do Vaticano também é obrigatória, mas a inscrição deve ser feita com antecedência", diz. Também o professor-doutor em línguas neolatinas Mauro Porru, que ensina na Ufba, destaca a beleza da Capela Sistina e o acervo da Santa Sé.

Nos museus do Vaticano, Mauro chama a atenção para a galeria dos mapas geográficos. "Não se pode perder. É belíssima", enfatiza o professor, que lembra que a cidade do Vaticano existe desde 1929, graças ao tratado de Latrão, pacto entre o Reino da Itália e a Santa Sé (esta última é mais antiga e remonta ao Cristianismo).

Pacotes de turismo - Em Salvador, as agências de viagem oferecem pacotes atrativos para as pessoas que quiserem viajar para a Itália e conhecer o Vaticano. Lindomar Cardoso, agente de Viagem da Salvatur, informa que o pacote com uma semana em Roma, em dias de visita ao Vaticano, sai por R$ 7.960. "O visitante tem acesso ao museu da carruagem papal, galeria das estátuas, jardim, torre dos ventos e túmulos papais, com direito a apresentação histórica sobre a Capela Sistina e tesouros do Vaticano".

Já a diretora da Espaço Turismo, Aldalice Gedeon, informa que um dos pacotes que contempla visita a Roma, Veneza, Florença e a Cidade do Vaticano, onde se poderá visitar oficialmente a Basílica de São Pedro e museus, sai em euros pelo valor de 1.197,00 (parte terrestre).

Todo o pacote oferece direito a sete noites de hospedagem nos hotéis de categoria superior, café da manhã durante toda a viagem e traslados de chegada e saída em todas as cidades com apartamento duplo. Vale a pena agendar.

adblock ativo