Valença ganha voo direto de Salvador a partir deste sábado

A partir deste sábado, 29, ir para as praias da Costa do Dendê vai ficar mais fácil. A empresa aérea Passaredo começa a fazer o trecho Salvador - Valença, cerca de 277km da capital, às 16h43, com o voo inaugural. As passagens já estão disponíveis no website da companhia e custam a partir de R$ 49.

A operação inicialmente será semanal e foi viabilizada devido a um decreto assinado pelo governador Jaques Wagner, que reduz a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) sobre o combustível de aeronaves para voos regionais.

A linha comercial será a primeira do aeroporto de Valença, que foi construído no ano 2000 e só operava com companhias de táxi aéreo e voos particulares.

Costa do Dendê

É uma região rica em atrativos naturais, culturais e oferece diversas opções de lugares para visitação, como as praias de Morro de São Paulo, Boipeba, Guaibim, Barra Grande, além de cachoeiras, comunidades quilombolas e equipamentos de turismo rural.

De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a Costa do Dendê recebe 660 mil turistas por ano, sendo cerca de 20% estrangeiros, percentual acima da média nacional. As localidades mais visitadas são Maraú, Boipeba, Morro de São Paulo e Cairu (Sede).

adblock ativo