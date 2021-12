Vale-Cultura para o Inhotim e Museu Oscar Niemeyer

O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), e o Museu Oscar Niemeyer, em Niterói (RJ), aderiram ao Vale-Cultura. O cartão visa maior acesso do público ao teatro, cinema, museus e espetáculos. O vale é pago por meio de cartão magnético, pré-pago, no valor mensal de R$ 50 que pode ser usado de forma cumulativa.



Desde que abriu as portas, em 2006, o instituto recebeu cerca de 1,5 milhão de visitas. O Inhotim possui pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeos e instalações de mais de 100 renomados artistas brasileiros e internacionais de 30 diferentes países. Do acervo com mais de 600 obras, cerca de 170 estão em exposição atualmente. Os trabalhos foram produzidos desde os anos 1960 e ficam ao ar livre no Jardim Botânico do Instituto e em galerias.



Já o Museu Oscar Niemeyer (MON) realizou ao longo de quase 12 anos mais de 270 mostras nacionais, internacionais e itinerantes. Com um total de 12 salas expositivas, a cada ano são realizadas mais de 20 mostras.



O MON também oferece o Centro de Documentação e Referência, localizado no subsolo, onde o visitante poderá consultar gratuitamente no local cerca de 8 mil publicações e periódicos para pesquisa. Entre os títulos encontram-se títulos sobre história da arte, revistas especializadas, catálogos de exposições, vídeos com depoimentos de artistas e curadores, e um arquivo fotográfico com registros de obras e de artistas paranaenses.

adblock ativo