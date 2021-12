Universal construirá parque temático em Pequim

A empresa americana Universal Parks & Resorts investirá mais de 3 bilhões de dólares com um sócio chinês para abrir um parque temático de cinema em Pequim em 2019, informarma o governo local e meios de comunicação oficiais nesta segunda-feira, 13.

Este parque, que mostrará personagens e cenas de grandes sucessos de Hollywood como Harry Potter e Transformers, ficará no distrito de Tongzhou, zona leste da cidade, informou o gabinete de notícias da prefeitura de Pequim em sua conta oficial no Sina Weibo, o equivalente chinês do Twitter.

Este projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas, a maior instituição de planejamento econômico chinesa, e espera-se que abra as portas aos turistas em 2019, sem fornecer mais detalhes.

A Universal Parks & Resorts e seu sócio Beijing Shouhuan Cultural Tourism Investment Co. investirão mais de 20 bilhões de iuanes (3,26 bilhões de dólares) na construção deste parque, que ocupará uma área de 120 hectares, indicou o jornal The Mirror.

Este projeto será o quinto parque temático da Universal depois de Los Angeles, Orlando, Osaka e Cingapura.

Espera-se que rivalize com um parque Disney de Xangai, que está em construção desde 2011 e deve abrir suas portas no próximo ano.

