Universal amplia parque Harry Potter com uma atração

A ampliação do parque popular "O Mundo Mágico de Harry Potter" na Flórida, que deve ser inaugurada no fim do primeiro semestre, terá uma nova atração chamada Harry Potter e a Fuga de Gringotts, disse a empresa.

O projeto de expansão, que vai recriar o chamada Beco Diagonal, um distrito comercial de bruxos em Londres, incluirá lojas de souvenires e restaurantes.

O presidente da Universal Creative, Mark Woodbury, identificou quase uma dezena de lojas na réplica detalhada do distrito comercial, onde os visitantes poderão comprar elementos como os uniformes do colégio Hogwarts e o sorvete de morango com manteiga de amendoim, o favorito de Harry Potter.

O forte foco nas vendas de "merchandising" vem da experiência do parque original de Harry Potter, uma recriação do povoado Hogsmeade inaugurado em 2010. Há filas para entrar na loja de varinhas mágicas ou comprar uma jarra de cerveja amanteigada.

"É evidente que as pessoas aproveitaram essa descoberta, a experiência de comprar ou comer tanto quanto as atrações. E isso tudo se torna realidade no Beco Diagonal", disse Woodbury.

O Beco Diagonal incluirá a loja dos irmãos Weasley, a loja Roupas para Todas as Ocasiões de Madame Malkin e a loja Artigos de Qualidade para Quidditch, além do restaurante Caldeirão Furado.

adblock ativo