Unesco: 19 bens entram na lista de Patrimônio da Humanidade

Brasília - O Comitê do Patrimônio Mundial da Humanidade, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), incluiu as 12 vilas e os jardins de Médici, na região da Toscana, na Itália, e o Parque Bergpark Wilhelmshohe, na Alemanha, na relação de bens protegidos. No total, o comitê já classificou 981 sítios e monumentos, dos quais 759 são propriedades mistas culturais e os demais 222 naturais, em 160 países e estados.

Pela primeira vez, as Ilhas Fiji e o Catar tiveram bens classificados pela Unesco. A Universidade de Coimbra (Portugal), o Monte Fuji (Japão), o Palácio Golestan (Irã), o centro histórico de Agadez (Nigéria), os monumentos de Kaesong (Coreia do Sul), as paisagens e plantações de arroz de Honghe Hani (China) e seis fortificações no Rajastão (Índia) foram classificados na relação de 19 monumentos e sítios protegidos.

Na lista dos monumentos estavam o Vulcão Etna (Itália), a Baía de Red (Canadá), na qual estão depositados ossos de baleia, o Parque de Tajik (Tajiquistão), o conjunto de igrejas de madeira na região da Carpátia (Polônia e Ucrânia), os monumentos históricos de Port Town (Ilhas Fiji), a cidade antiga de Quersoneso (Ucrânia), a área arqueológica de Al Zubarah (Catar), o Deserto de El Pinacate (México) e as dunas junto à costa da Namíbia. Na relação dos patrimônios ameaçados há ainda seis regiões da Síria.

O Parque Bergpark Wilhelmshöhe, em Kassel (Alemanha), construído em uma encosta dominada por uma estátua de Hércules e em meio a um complexo sistema hidráulico que alimenta fontes e cascatas e vários monumentos, representa "o ideal da monarquia absolutista e é um notável testemunho da estética dos períodos barroco e romântico", segundo o comitê da Unesco.

As vilas e os jardins de Médici, construídos entre os séculos 15 e 17, foram destacados pelo comitê por sua harmonia por reunir obras da natureza, do lazer, das artes e do conhecimento.

A relação completa e os detalhes podem ser obtidos no site da Unesco.

