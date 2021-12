Turistas se deliciam com beleza de Morro

Entre o final da manhã e início da tarde desta sexta-feira, 15, a chuva que caiu em Morro de São Paulo, em Cairu (a 82 km de Salvador), pode até ter assustado, mas não afastou os milhares de turistas das quatro praias do balneário, que ficaram lotadas o dia todo.



A maioria dos turistas foi participar do Festival de Primavera de Morro de São Paulo, que terá neste sábado, 16, seu terceiro e último dia.



A terceira e a quarta praia, de águas tranquilas e cristalinas, foram as mais procuradas pelos banhistas, enquanto a primeira e a segunda foram os destinos daqueles que gostam de atividades recreativas, como ciclismo, caiaque, tirolesa, banana boat e surfe.



O estudante paulista Arthur Figueiredo, 26, veio ao Morro apenas para participar do festival, mas não deixou de aproveitar as belezas naturais que o local reserva. "Além de as atrações musicais serem boas, o local é encantador", disse o estudante.



Figueiredo desembolsou R$ 35 para saltar da tirolesa de 340 metros de comprimento, partindo de uma altura de 57 metros, e não demonstrou nenhum arrependimento.

"É uma das maiores tirolesas que conheço. Já fui na de Natal (RN), mas sempre quis pular nesta", afirmou.



Para quem escolhe passeio de bicicleta ou caiaque, o preço médio é de R$ 15.



Chegada



Durante a manhã de sexta, os turistas continuavam chegando a Morro. Entre as 11h e 12h, desembarcaram cerca de 500 pessoas no atracadouro do balneário.



Os turistas pagam uma taxa de conservação ambiental no valor de R$ 15.



As enfermeiras e amigas Edmara Melo, 30, e Daiane França, 26, estiveram entre os turistas que chegaram ontem. Devido às longas filas no Terminal de São Joaquim, elas pagaram um pouco mais para vir ao Morro de catamarã e não pelo sistema ferryboat.



Elas chegaram quando a chuva começou a cair. "Fomos recepcionadas por essa chuva. Mas o sol virá para nossa alegria", disse Edmara. "Espero que não pensem que trouxemos a chuva para o paraíso", brincou a enfermeira Daiane França.



