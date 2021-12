Turistas partem após maratona na capital

Os turistas retornam a suas cidades de origem, levando, além de bagagens, recordações dos dias passados na capital baiana. A curtição carnavalesca incluiu camarotes, blocos e 'pipoca'. Além disso, desfrutaram de praias, shows e passeios turísticos.



"Todos os anos volto com várias histórias. Um dia ainda escrevo tudo em um livro. Já casei aqui, me divorciei, faço amigos e vivo momentos que valem pelo ano inteiro. Carnaval de Salvador é único", contou a contadora carioca Flávia Pereira, de 36 anos.



No aeroporto internacional de Salvador, onde a movimentação esperada é de 400 mil passageiros até o próximo domingo (30% a mais que a demanda rotineira), as bolsas de entrega de abadás identificavam o motivo da viagem.



Segundo dados da Infraero, a média diária de voos totaliza 180 e foram estimados 63 voos extras, sendo 53 domésticos e 13 internacionais.



"Há oito anos passo o Carnaval aqui, sempre nos blocos do Asa de Águia. A cada ano são novas emoções", disse a administradora brasiliense Juliana Pontes, 26 anos.



Janaína Oliveira Pacheco da Silva, 35 anos, veio acompanhar o último dia de Bell Marques na banda Chiclete com Banana. "É o meu segundo Carnaval em Salvador e tinha que estar aqui para participar desse momento histórico. Agora vou voltar para casa e fazer as contas das dívidas, pois em 2015 tenho que me dividir entre Bell e o Chiclete", disse ela, que é integrante do fã-clube Borboletiar com o Chiclete, de Brasília.



Transatlânticos



Cerca de 15 mil turistas chegaram para o Carnaval de Salvador pelo porto. De acordo com informações da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), a estada neste período, normalmente, dura menos de nove horas.



Mas, apesar do pouco tempo, os turistas que chegaram à capital baiana em navios transatlânticos também souberam aproveitar a festa.



"Chegamos ao circuito Barra-Ondina às 20h e voltamos para o navio 4h30. Foi pouco tempo, mas foi muito bom", conta a comerciante carioca Janaína Nunes, de 35 anos. A turista, que curtiu a folia de um camarote, pretende voltar em 2015. "Quero sair no chão, no meio do povo", diz.



O estilista Sidney Romão, 43 anos, gostou da festa, mas considerou o Carnaval pouco democrático. "Adoro Salvador, mas o Carnaval só é bom para quem tem condições de pagar para estar em bloco ou em camarote. Quem não tem dinheiro sofre para se divertir. A infraestrutura é ruim".

