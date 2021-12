Turistas de Salvador usam moto, bike e motor home em viagens

Cerca de um terço dos turistas que estão em Salvador e pretendem viajar nos próximos seis meses vão optar por motocicleta, bicicleta e motor home como meio de transporte, segundo Estudo de Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo. O número representa um aumento de mais de 27 pontos percentuais em relação a novembro do ano passado.

O índice é o maior entre as sete capitais brasileiras pesquisadas (Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). Além dos 28,9% que vão optar pelo transporte alternativo, 39,1% escolheram viajar de avião e 32% de carro.

A sondagem é realizada todos os meses com duas mil pessoas em cada uma das setes capitais. Juntas, essas cidades representam 70% do fluxo turístico do Brasil.

