Turistas de baixa renda e mais ricos vão viajar mais em 2014

Um estudo do Ministério do Turismo revela que os brasileiros com renda até R$ 2.100 aumentaram sua intenção de viagem de 8,8% para 17,9% no último ano. A elevação também aconteceu entre os que ganham mais de R$ 9.600 mensais: de 53,3% para 61,4%. Os dados consideram dezembro de 2012 e dezembro de 2013 e mede a intenção dos brasileiros de viajar pelos próximos seis meses, por destinos nacionais e internacionais.

O aumento foi menor entre as duas faixas de renda intermediárias: entre os viajantes com renda entre R$ 2.101 a R$ 4.800 passou de 25,2% para 26,2%; e entre os que ganham R$ 4.801 e R$ 9.600, de 39,7% para 41,9%.



A intenção de viagem do brasileiro em dezembro foi recorde no ano: Mais de 37% dos entrevistados nas sete maiores capitais do país pretendem viajar nos próximos seis meses pelo Brasil e exterior.



O percentual de pessoas interessadas em visitar destinos nacionais também foi recorde anual: 76,2% frente aos 22% que devem desembarcar em outros países. Entre as paisagens brasileiras mais requisitadas, a região Nordeste continua imbatível como objeto de desejo. É a preferida de 40,1% dos turistas que pretendem viajar. Os estados do Sul aparecem em segundo lugar, com 23,3% das preferências, seguidos do Sudeste, com 21,7%.



A pesquisa, realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostra também que 53,2% dos entrevistados pretendem viajar de avião. Em dezembro de 2012 eram 43,7%. O segundo meio de transporte mais utilizado será o automóvel, com 35%, e o ônibus, com 7,8%.

A maioria dos entrevistados (48%) pretende hospedar-se em hotéis e pousadas e uma parcela menor (39,8%) afirma preferir casa de parentes e amigos. A Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, é realizada mensalmente em Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte.

