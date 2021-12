Turistas da JMJ querem voltar ao Rio, diz pesquisa

Os turistas que foram ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial (JMJ) da Juventude pretendem voltar ao País. Segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 1º, 92,1% dos estrangeiros e 96,1% dos brasileiros pretendem voltar à cidade maravilhosa.

Além de exercitar a fé, a maioria dos entrevistados (estrangeiros e brasileiros) da JMJ afirmou que deseja aproveitar a estada no País para conhecer atrativos turísticos (76%), participar de atividades culturais (40,9%) e curtir o sol e as praias (39,3%).

De acordo com a pesquisa, a maior parte do público é jovem (55,7% têm até 25 anos), solteiro (82,4%), já concluiu o ensino superior (26,6%) ou está prestes a concluí-lo (32%). A maioria chegou ao Rio de avião (49,4%) e ônibus fretado (34,1%) e se hospedou em casas de família, dependências religiosas e escolas (59,8%), na própria cidade do Rio de janeiro (91,1%). A renda familiar dominante (33,9%) varia entre R$ 2.101 e R$ 4.800.

Na comparação entre brasileiros e estrangeiros, destaca-se o fato de a maioria dos visitantes de fora (57,1%) realizar turismo religioso pela primeira vez. Entre os brasileiros, os novatos são minoria (42,1%). No entanto, a maior parte do público estrangeiro (41,5%) já participou de uma JMJ, raridade entre os brasileiros (8,8%).

A escolha do Rio como sede da JMJ teve maior influência na decisão dos estrangeiros (70,8%) que dos brasileiros (53,7%), no entanto, a imagem da cidade melhorou tanto para nós (52%) quanto para eles (59,2%) após a visita.

Foram entrevistados 3,1 mil brasileiros e 1.350 estrangeiros de 175 países em missas, festivais e atividades culturais que ocorreram durante a JMJ.

