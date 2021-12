Turistas americanos e europeus gastam mais no Brasil

Os turistas que saíram da Europa e dos Estados Unidos para visitar o Brasil no ano passado gastaram mais que o dobro do que os visitantes oriundos da América do Sul, segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), divulgado pelo Ministério do Turismo.

O maior gasto per capita dos turistas da Europa foi dos espanhóis, com US$ 1.703. Entre os visitantes da América do Sul, os chilenos foram os que mais deixaram dinheiro no Brasil: U$$ 791 cada um.

A pesquisa apontou que 5,67 milhões de estrangeiros visitaram o Brasil no ano passado. Os argentinos foram os que mais vieram ao país, somando 1,67 milhão de visitantes. Em seguida, os Estados Unidos, com 586 mil. A Alemanha, com 258 mil turistas, ultrapassou o Uruguai, que enviou 253,8 mil pessoas. Com isso, os alemães ficaram na terceira posição.

adblock ativo