Turismo Week tem promoções de passagens até 11 de setembro

Começa neste sábado, 31, o Turismo Week, maior promoção de viagens do país para o período de baixa temporada que segue até 11 de setembro. Criada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), a promoção tem roteiros para diversos lugares como Kissimmee (EUA), Pernambuco e Argentina.

Aposentados tem pacotes turísticos especiais nesta edição do Turismo Week, já que a Braztoa fez uma parceria com o Ministério do Turismo para aproveitar o programa Viaja Mais Melhor Idade. Os preços dos pacotes estão disponíveis no site oficial da promoção (www.turismoweek.com.br).

