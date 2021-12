Turismo solidário em Minas Gerais

Embora ainda pouco difundido no Brasil, o turismo solidário está ganhando adeptos e rotas. Uma delas se chama do Barro à Arte, um caminho que abrange a região do Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais.



A proposta é passar seis dias em contato com a realidade de comunidades locais, aprender como se mexe com a argila, entre outras atividades. Os grupos são limitados a 12 pessoas. Interessados devem mandar email para viagens@raizesds.com.br

