Turismo: profissionais recebem certificados de capacitação

Cerca de 200 profissionais do setor de turismo receberam, em solenidade realizada na terça, 03, no Centro de Convenções da Bahia, certificados dos cursos que fizeram em preparação para a Copa do Mundo de 2014.

Segundo o governo estadual, foram capacitados 400 profissionais vindos de sete municípios baianos. Na solenidade, estiveram presentes o governador Jaques Wagner e o secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli.

Oferecidos pela Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), os cursos capacitaram ao menos 400 cozinheiros, garçons, camareiras, recepcionistas, caixas e artesãos.

"Nós entendemos que o conhecimento é muito importante na vida das pessoas, e a secretaria está focada em disseminar essa formação na área de turismo, pois é uma área que cresce tanto na Bahia quanto no mundo", disse a superintendente de serviços turísticos da Setur, Rita de Cássia Magalhães.

De acordo com a superintendente, desde 2007, 13 mil profissionais ligados à área de turismo no estado já foram qualificados em 33 municípios.

O investimento total em qualificação nesse período supera os R$ 13 milhões. Houve ainda a criação de um centro de qualificação, na Costa dos Coqueiros, que custou mais R$ 4 milhões.

"Existe um programa de qualificação em idiomas onde serão investidos R$ 9 milhões, e vamos investir mais R$ 10 milhões em programas em andamento além de outros que irão vir", completa a superintendente.

Os recursos vêm do Ministério do Turismo, via Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), e do governo da Bahia.

Mais conhecimento

"Através do programa, tive meus conhecimentos ampliados. Só tenho a agradecer. Ganhei uma promoção no trabalho e hoje ponho mais sabor nas comidas que faço", contou a recém-formada em técnica de cozinha Leidiana dos Santos Silva.

"O programa mudou minha vida, tanto na área financeira como na profissional e pessoal. Acredito, ainda, que irá mudar mais e mais. Recebi uma proposta de aprender inglês, espanhol ou francês e vou seguir em frente", explicou o garçom recém-formado Anderson Carlos Santos Matos.

Durante o evento, o secretário Domingos Leonelli assinou um acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Luiz Henrique Amaral, para a criação do "Banco de Talentos".

Trata-se de um cadastro digital para que empresários possam contatar os profissionais formados pelos programas de qualificação profissional do governo.

"É uma garantia para o empresário, porque o profissional já está preparado e qualificado para atender os turistas", pontuou Luiz.

"A Bahia conta com um povo muito hospitaleiro, mas é preciso contar também com o profissionalismo dos garçons, recepcionistas e cozinheiros. Devemos ter preparo profissional e juntar o sorriso do baiano com a qualidade profissional", comentou Leonelli.

