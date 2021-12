Turismo para além de Machu Picchu

Machu Picchu é unanimidade entre os turistas que visitam o Peru e as razões são indiscutíveis. No entanto, antes de chegar ao mais belo sítio inca, vale a pena conhecer outros lugares igualmente interessantes.



Uma volta descompromissada antes de ingressar em Machu Picchu servirá, ainda, como forma de aclimatar-se e minimizar os efeitos da altitude.



Desembarcar em Lima e aproveitar para conhecer a capital do país é uma boa opção para os recém-chegados. Com uma população de quase nove milhões de habitantes, Lima tem um clima bastante peculiar.



Apesar da alta umidade, praticamente não chove na cidade. O céu é escuro todo o tempo e pode não sair bem na foto, no entanto, torna o passeio ao ar livre mais agradável. Experimente caminhar pelas ruas dos bairros de Miraflores e San Isidro.



Para entender um pouco da história do país, é importante visitar o Centro Histórico de Lima. Lá, estão reunidos símbolos da época da colônia e do vice-reinado, como a Plaza de Armas, a Catedral de Lima, o Arcebispado, o Palácio do Governo e a Prefeitura de Lima, todos construídos em estilo colonial.



Além da beleza, o excelente estado de conservação dos prédios históricos chama a atenção. Todas as construções obedecem um padrão de cor harmônico - todos os prédios têm a cor amarelada, conforme exigido em lei municipal.



A Catedral de Lima merece um passeio mais atento. O templo começou a ser construído em 1535 e acabou destruído por terremotos. No interior, dezenas de altares e imagens sacras dos mais diversos estilos dão ao visitante a ideia da grandiosidade da arte sacra peruana.



Se desejar conhecer um pouco mais da cultura inca e pré-inca, não deixe de ir ao Museu Larco. Todo o acervo está distribuído de forma didática, o que vai ajudar a compreender todo o simbolismo da cultura inca que encontrará ao longo da viagem. O imóvel onde funciona o museu é uma atração à parte. Coberto de flores, no local ainda funciona um charmoso restaurante.



Em Lima, não será difícil encontrar antigas pirâmides e demais estruturas deixadas pela antiga civilização. Mesmo assim, vale conhecer o sítio arqueológico de Pachacámac. No local funcionou um antigo oráculo pré-hispânico, construído basicamente de tijolos.



Ao cair da tarde, uma boa opção de passeio é o Parque de La Reserva. Lá está instalado o Circuito Mágico das Águas, espaço que conta com 13 fontes de água que interagem com músicas de fundo. As figuras formadas pela água junto com a luz renderão registros espetaculares, aposte!



Para a noite, o badalado bairro de Barranco abriga uma grande quantidade de restaurantes e bares aconchegantes, discotecas, ateliês de artistas e lojas moderninhas. Casas coloniais coloridas deixam o bairro ainda mais charmoso.



"Umbigo do mundo"



Para seguir em direção a Machu Picchu, é necessário desembarcar em Cusco. A cidade é, sem dúvida, a grande surpresa de todo o roteiro. Basta um breve passeio por suas estreitas ruas de pedra para entender o motivo pelo qual a cidade, que, em quéchua, significa "umbigo do mundo", tornou-se Patrimônio Histórico da Humanidade.



Em Cusco, a maioria das construções coloniais foi erguida sobre restos de edificações incas, que resistiram às constantes destruições promovidas pela invasão espanhola.



De todas, a mais grandiosa é a Catedral Basílica de Cusco, que impressiona tamanha a beleza da estrutura e das peças ali guardadas.

Reserve um tempo maior para percorrer todo o templo. Não deixe de ver o Taitacha Temblores, o Senhor dos Terremotos, uma imagem de Cristo cruxificado de cor negra, que desde 1650 é adorado pelos cusquenhos como responsável por cessar um terremoto devastador.



Não siga viagem sem conhecer as ruínas da fortaleza de Sacsayhuamán. Toda a estrutura do lugar foi erguida com grandes pedras encaixadas com uma precisão inimaginável.



Durante a noite, Cusco se mostra ainda mais bonita. Capriche no agasalho e dê um passeio pela Plaza de Armas, marco de todo o Centro Histórico da cidade, onde estão concentradas as mais importantes construções. De lá, é possível ter uma visão panorâmica de todo o local.



Antes de partir para a "cidade perdida dos Incas", outra importante atração é o Vale Sagrado, que abrange várias cidades e sítios arqueológicos nas margens do rio Urubamba.



No trajeto do Vale, um dos destaques é o Mercado de Pisaq, a 32 quilômetros de Cusco. Trata-se de um grande centro de artesanato, com artigos de tecelagem, esculturas e demais produtos típicos do Peru.



De lá, siga até Ollantaytambo, um povoado localizado na parte sul de Cusco, onde se encontra um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do Império Inca.



Grandiosidade



Todo o percurso que envolve a chegada a Machu Picchu é gratificante. Para acessar o local, é preciso embarcar em um trem em direção à cidade de Aguas Calientes. A viagem dura cerca de três horas, que passam despercebidas por conta da paisagem.



Chegando ao destino, é possível escolher dois caminhos. Para os mais aventureiros, há a opção da famosa Trilha Inca, por cerca de três horas de caminhada até o sítio arqueológico. Já os que preferem poupar energias para andar nas ruínas, é possível embarcar em um ônibus, que faz o percurso em 20 minutos.



*A repórter viajou a convite da CVC e Avianca

