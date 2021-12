Turismo internacional avança entre janeiro e agosto

O número de turistas internacionais aumentou em 5% no mundo entre janeiro e agosto, para atingir "um recorde" de 747 milhões, indicou nesta quinta-feira, 17, a Organização Mundial do Turismo (OMT), que atribui principalmente esse aumento ao "sólido desempenho da Europa".

Em um comunicado, a OMT citou também as regiões "Ásia-Pacífico e Oriente Médio" entre os bons exemplos.

"Nos oito primeiros meses do ano, o número de turistas internacionais aumentou 5%, para atingir um recorde de 747 milhões no mundo, cerca de 38 milhões a mais que no mesmo período de 2012", indica a OMT.

"A Europa foi a mais beneficiada pelo aumento do turismo nos oito primeiros meses de 2013, com um número de chegadas estimado em 20 milhões a mais", o que reforça a posição europeia de "região mais turística do mundo", segundo a OMT.

No primeiro semestre, o número de turistas internacionais no planeta já tinha aumentado em 5%, chegando a cerca de 500 milhões, segundo a OMT, superando os 3 a 4% inicialmente previstos.

A OMT previa em agosto que o crescimento ia se manter no segundo semestre, mas a um ritmo menor, de "4% ou um pouco maior" no ano.

Em 2012, o número de turistas no mundo superou, pela primeira vez, a barreira do bilhão, em alta de 4% em relação ao ano anterior.

