Turismo internacional avança 5% em 2013 e supera expectativa

A chegada de turistas internacionais aumentou 5% em todo o mundo em 2013, batendo um novo recorde de 1,087 bilhão de pessoas, informou a Organização Mundial de Turismo (OMT), nesta segunda-feira (20), acrescentando que as expectativas foram superadas em um difícil contexto.

"Apesar das dificuldades econômicas que o mundo experimentou, os resultados do turismo internacional estiveram muito acima das expectativas. Em 2013, viajaram 52 milhões de turistas internacionais a mais do que no ano anterior", afirmou a OMT em uma nota.

Em 2012, o número de turistas no mundo superou pela primeira vez a barreira de 1 bilhão de pessoas. "2013 foi um ano excelente para o turismo internacional", afirmou o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai. Segundo o último Barômetro OMT do Turismo Mundial, "as chegadas de turistas internacionais cresceram 5% em 2013, até alcançar 1,087 bilhão".

"O setor turístico demonstrou uma notável capacidade de adaptação às condições instáveis dos mercados, assim como para impulsionar o crescimento e a criação de emprego em todo o mundo, apesar dos desafios econômicos e geopolíticos que persistem. De fato, o turismo foi um dos poucos setores que trouxe boas notícias para muitas economias", acrescentou.

A demanda de turismo internacional foi maior para os destinos de Ásia e Pacífico (+6%), África (+6%) e Europa (+5%). As sub-regiões que mais se destacaram foram o Sudeste Asiático (+10%), Europa Central e Leste Europeu (+7%), Europa Meridional e Mediterrânea (+6%) e o Norte da África (+6%), detalhou a OMT.

Em termos absolutos, a Europa liderou o crescimento, com a chegada em 2013 de 29 milhões de turistas internacionais a mais do que no ano anterior, totalizando 563 milhões. Para 2014, a OMT prevê um crescimento de 4% a 4,5%.

