Turismo espera 100% de ocupação hoteleira em Salvador

Cerca de 94,5% das vagas em hotéis e pousadas de Salvador têm reservas garantidas para os dias que antecedem o Réveillon da capital. A informação foi revelada nesta terça-feira, 29, pelo vice-presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Salvador e Litoral Norte e presidente Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, Silvio Pessoa.

Segundo Silvio, 100% dos leitos do chamado circuito turístico da capital baiana, que compreende toda a orla marítima até o Centro Antigo, já tem ocupação garantida para a noite da virada. "Isso se deve à mudança de postura do poder público, que voltou a enxergar que o potencial financeiro da cidade está no turismo. Salvador já teve a pior orla marítima do Brasil. Hoje em dia é possível afirmar que a orla daqui é uma das melhores senão a mais bela do país. E isso contribui para a chegada de uma quantidade maior de visitantes", afirmou.

Aliado a isso, a antecipação do anúncio do Réveillon, que ocorreu meses antes da festa, contribuiu bastante para que a cidade largasse na frente na corrida em busca de novos visitantes, pois as pessoas tiveram tempo hábil para escolher o lugar onde queriam passar o Réveillon. "Salvador se mostrou mais atrativa a esse público, até mesmo porque a compra antecipada de pacotes garantiu melhores preços a esse público", explicou o empresário.

Cruzeiros - O gerente-geral do Sheraton Hotel da Bahia, Jan von Bahr, informou que a ocupação do empreendimento que administra para o Réveillon é de 100%. "Tivemos um bom dezembro e janeiro já se apresenta como um grande mês. Até o momento, 50% dos leitos já estão reservados para o mês que vem, e temos a previsão de fechá-lo com 70%, o que será coroado com o período de Carnaval, para o qual já não temos um leito sequer disponível. Isso se deve particularmente ao trabalho de recuperação da autoestima do baiano que a Prefeitura tem feito na cidade. Isso traz de volta o turista e deixa o povo daqui mais confiante. O reflexo disto está aí, nas ruas, nos hotéis, bares e restaurantes", comemora.

Além disso, com a chegada do verão, tem início também a temporada de cruzeiros no Porto de Salvador, localizado na Avenida da França, no Comércio. Para a temporada 2015/2016, são esperadas 60 embarcações que trarão 171,333 mil turistas via Baía de Todos os Santos para a temporada que acontece até maio de 2016.

Para esta terça-feira, por exemplo, quatro embarcações estão sendo esperadas no Porto de Salvador. Juntas, o MSC Esplendida, Costa Pacífica, MSC Lírica e o Crystal Symphony trarão 10.703 pessoas à capital baiana. Os visitantes permanecerão na cidade até o fim do dia. De acordo com a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), esta é a primeira vez este ano que a cidade recebe quatro cruzeiros desse porte.

adblock ativo