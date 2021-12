Turismo em favelas aumenta em até 30%

O movimento nas comunidades está maior com o aumento do número de turistas para a Copa do Mundo, especialmente em algumas favelas cariocas, como Rocinha e Santa Maria. Uma das razões é o interesse do visitante estrangeiro pela cultura local.

De acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, realizada com 400 turistas que visitaram o Morro Santa Marta, em 2012, a experiência atende ou supera as expectativas da maioria (78,9%). Segundo os moradores da favela de Santa Marta, a vista privilegiada, a alegria e a hospitalidade do povo aparecem entre os principais atrativos das favelas, revela o estudo do MTur.

O estudo revelou, ainda, o potencial econômico da atividade na comunidade, por meio da qualificação e do empreendedorismo. A pesquisa mostra que a maioria (81,4%) dos estrangeiros gasta até R$ 10, sendo que 61,4% tiveram um gasto máximo de R$ 5. Entre aqueles que não compraram nada, quase metade (40,6%) considerou a oferta de produtos pequena.

adblock ativo