Turismo doméstico se expande, revela pesquisa

O número de brasileiros que pretendem viajar pelo Brasil (72,7%) é três vezes maior que os que desejam um destino além das fronteiras do país (24,7%), de acordo com o último levantamento do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.

Os dados fazem parte da Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do mês de agosto, e trazem informações coletadas com dois mil cidadãos em sete capitais do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de janeiro, Salvador e São Paulo.

A procura por destino turístico no Brasil cresceu de 69,9% em agosto de 2012 para 72,7% no mesmo mês deste ano. O estudo mede a intenção de viagem dos entrevistados nos próximos seis meses.

Mais da metade dos entrevistados que manifestaram desejo de viajar (53,7%) escolheram a região Nordeste. A região lidera a intenção de viagem com mais que o dobro de pretendentes que a região Sudeste (19,7% das intenções) e o triplo da região Sul (15,5%). Sozinha, a região Nordeste atrai mais turistas que todas as outras quatro regiões somadas.

Os meios de hospedagem alternativos estão conquistando espaço entre os viajantes. A procura por casas de amigos e parentes aumentou de 35,1% para 37,8% no último ano (de agosto de 2012 a agosto de 2013). Ela é ainda mais expressiva entre os viajantes que ganham até R$ 2.100 (64,9%) e com renda entre R$ 2101 a R$ 4.800 (49,1%).

