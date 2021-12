Turismo de sol e praia movimenta o verão de 2014

O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa. São cerca de duas mil praias que, anualmente, atraem cerca de 1,7 milhão de visitantes estrangeiros e aproximadamente 27 milhões de brasileiros, de acordo com estudos recentes de caracterização da demanda turística no país.

Em 2014, o turismo de sol e praia deve continuar impulsionando a expansão dessa demanda. É o que revela levantamento realizado pelo Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo (Sindetur-SP).

Das 368 empresas consultadas pelo Sindetur, 45% afirmaram que a movimentação turística deve registrar aumento médio de 24,5% no início do ano, em comparação com o mesmo período de 2013. Os destinos nacionais mais mencionados pelas agências de turismo, com base nas vendas aos consumidores, foram Fortaleza (23,6%), Rio de Janeiro (16,6%), Natal (11,5%), Maceió (10,9%), Salvador (9,9%).

Juntos, dezembro e janeiro são responsáveis por mais de 30% das viagens realizadas dentro do país por brasileiros, segundo o Estudo da Demanda Turística Doméstica.

