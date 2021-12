Turismo de séries de TV está em alta em Nova York

Um cosmopolitan ao estilo Carrie Bradshaw ou a animação do clube de striptease favorito de Tony Soprano? O turismo de séries de televisão causa furor em Nova York, onde os fanáticos podem seguir os passos de seus heróis da telinha.

Duas vezes ao dia, o ônibus de Sex and the City fica lotado em frente ao Plaza Hotel, perto do Central Park. Mulheres jovens, muitas com amigas, estão prontas para descobrir os lugares da série, fazer compras como as protagonistas, comer e beber como elas.

Enquanto o ônibus passeia por Manhattan, se pode ver Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha em episódios da série e uma guia alterna piadas do programa com dados sobre a cidade: durante três horas e meia, os fanáticos se deleitam cruzando a fronteira entre ficção e realidade.

"O Plaza? Aqui é onde Carrie ficou imóvel vendo Big sair com outra mulher", diz a guia Stephanie Schweitzer, enquanto todos tiram fotos.

O ônibus desce a Quinta Avenida e passa pela joalheria Tiffany. "Quem propôs casamento a quem?", pergunta. A resposta chega em meio a risadas do fundo do ônibus.

Em Greenwich Village, o ônibus para em uma pizzaria que aparece na série, próximo ao sex shop que Charlotte frequenta. Alguns fãs provam a pizza, outros voltam ao ônibus com um pacotinho.

Sexo, compras e cosmopolitan

"Não quero que acabe, estou completamente obcecada com Sex and the City", diz Kristi Tanghare, de 28 anos, uma enfermeira americana que mora na Alemanha e viajou a Nova York com uma amiga para comemorar seu aniversário.

"A série trata de coisas com as quais as mulheres se identificam", diz a amiga Jennifer Hegarty.

"Sex and the City", protagonizada por Sarah Jessica Parker foi ao ar entre 1998 e 2004 e se tornou um clássico da televisão desde a primeira temporada por falar sem inibição sobre a vida sexual das mulheres.

Nova parada, desta vez para fazer compras nas butiques da rua Bleecker. Kristi e Jennifer já compraram um brinquedo erótico e uma bolsa e esperam a próxima parada para tomar um cosmopolitan como Carrie.

No ônibus, a guia oferece a todos um cupcake como os que comem Carrie e Miranda quando sofrem por amor.

Aurelie Maheux, uma francesa de 26 anos, é uma das poucas mulheres acompanhadas por um homem, Em apenas dez dias, acaba de voltar a ver os 94 episódios de Sex and the City e agora planeja jantar em um restaurante que aparece na série.

"São mulheres modernas que falam de sexo com total transparência", diz sobre as protagonistas.

Hobbie transformado em negócio

Nos últimos anos, o turismo especializado em séries de TV cresceu de maneira espetacular, principalmente em Nova York, pano de fundo de incontáveis programas.

Georgette Blau, de 39 anos, dirige a On Location Tours, que oferece sete percursos de ônibus por Nova York e suas redondezas dedicados ao cinema ou a televisão. O custo é de US$ 49 (R$ 133) por pessoa.

Alguns guias falam francês ou alemão. Há também versões em limusines privadas e um tour por Boston. "Comecei como um hobbie de fim de semana", confessa a empresária à AFP.

Um dos tours mais famosos é um passeio de ônibus de cinco horas por Nova Jersey, voltado a seguidores de Família Soprano, a série de TV sobre o deprimido mafioso interpretado por James Gandolfini.

O guia é Marc Baron, ator que fez participações na série. Os aficionados, muitos britânicos, conhecem de cor a trama e os personagens.

