Trinidad e Tobago anuncia linha aérea para o Brasil

A Assembleia Legislativa de Trinidad e Tobago anunciou nesta sexta-feira, 16, a abertura de uma linha aérea entre a ilha caribenha e a cidade de São Paulo, que começará a operar semanalmente a partir do próximo dia 31.

Em comunicado, a Divisão de Turismo e Transporte da Assembleia indicou que a companhia aérea Gol fornecerá o serviço, que terá uma duração de sete horas e fará escala em Barbados.

"A decisão da companhia aérea de voar para Tobago veio depois de dois anos de negociações entre a divisão e a gerência da empresa", assinala o comunicado.

O preço previsto para a tarifa do voo de ida e volta é de US$ 599.

"Este é um passo importante porque nos abre o mercado sul-americano e especialmente o brasileiro. Com fortes conexões com Argentina, Chile e outros mercados sul-americanos, agora será mais fácil para a classe média da América do Sul ter acesso a Tobago", disse Tracy Davidson, secretária de Turismo e Transporte do país.

adblock ativo