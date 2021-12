Três praias brasileiras estão entre as melhores do mundo

Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi considerada a melhor praia do mundo, segundo usuários do site de viagens TripAdvisor. A praia da ilha de Pernambuco superou 322 praias em 42 países e venceu o Traveller´s Choice 2014 Praias.

A praia de Fernando de Noronha é a mais elogiada do site. "Acesso não é tão fácil, e é preciso passar por uma escadas entre as rochas. Totalmente abençoada pela natureza, com arvores e rochas. Mar azul e limpo. Inicio do ano o mar está mais revolto, e no segundo semestre é uma verdadeira piscina", escreveu o usuário Thiago Peixoto, de Fortaleza. A baiana Itana Couto também visitou o local e se encantou. "Gente, essa é a PRAIA! Água cristalina, quente, transparente e tem até sombreiro natural. Que perfeição!", comentou.

Pernambuco ainda teve outra praia na lista: Praia dos Coqueiros, em Tamandaré, que ficou em 12º na lista, seguido pela Praia de Lopes Mendes, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

A Quarta Praia, em Morro de São Paulo apareceu na lista das melhores praias brasileiras, ficando em nono lugar. A Praia do Espelho, em Trancoso, e Praia do Cachadaço, em Trindade, ficaram em 17º e 18º lugares, respectivamente.

Melhores Praias no Brasil:



1. Baía do Sancho, Fernando de Noronha (PE)

2. Praia dos Carneiros, Tamandaré (PE)

3. Praia de Lopes Mendes, Ilha Grande (RJ)

4. Arraial do Cabo, Cabo Frio (RJ)

5. Baía dos Porcos, Fernando de Noronha (PE)

6. Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa (RN)

7. Praia do Farol, Arraial do Cabo (RJ)

8. Prainha do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo (RJ)

9. Quarta Praia, Morro de São Paulo (BA)

10. Galés, Maragogi, (AL)

11. Praia do Rosa, Praia do Rosa, (SC)

12. Lagoa Azul, Ilha Grande (RJ)

13. Praia do Madeiro, Praia da Pipa (RN)

14. Canoa Quebrada, Canoa Quebrada (CE)

15. Praia de Jericoacoara, Jericoacoara (CE)

16. Prainha, Rio de Janeiro (RJ)

17. Praia do Espelho, Trancoso (BA)

18. Praia do Cachadaço, Trindade (BA)

19. Praia do Forno, Arraial do Cabo ( RJ)

20. Praia de Bombinhas, Bombinhas (SC)

21. Praia de Genipabu, Natal (RN)

22. Praia da Pipa, Praia da Pipa (RN)

23. Praia Maragogi, Maragogi (AL)

24. Praia do Grumari, Rio de Janeiro (RJ)

25. Segunda Praia, Morro de São Paulo (BA)

