Três hotéis baianos estão entre os melhores da América Latina

A Bahia tem três hotéis na lista dos melhores da América Latina, de acordo com o prêmio Travelers' Choice All-Inclusive 2016 América do Sul do site TripAdvisor. Os resorts Iberostar Praia do Forte, Iberostar Bahia e o Club Med Trancoso ocupam, respectivamente, as quarta, quinta e sétima colocações.

Dentre os aspectos mais destacados na avaliação de hóspedes estão a excelente gastronomia e as opções de entretenimento, que incluem apresentações teatrais. Outro item bastante elogiado é o padrão de qualidade do serviço prestado por profissionais que atuam nos resorts.

As belezas naturais também ganham ênfase neste ranking. As praias paradisíacas, de águas claras e mornas, são atrativos para as famílias que, também, não abrem mão de uma ampla e moderna infraestrutura.

A listagem anual é baseada nas avaliações de usuários do TripAdvisor em todo o mundo. Dos quatro grandes hotéis brasileiros que aparecem na lista, três estão na Bahia. Um resort de Alagoas, no Nordeste brasileiro, ocupa a primeira posição. Também serão premiados dois hotéis chilenos e empreendimentos do Equador, Argentina, Peru e Colômbia.

