Trem de alta velocidade europeu será inaugurado domingo

A linha de trem de alta velocidade entre França e Espanha, que ligará Barcelona a Paris, Marselha, Lyon e Toulouse, será inaugurada no domingo, 14.

Diariamente, serão realizados dois trajetos de ida e volta entre Paris e Barcelona, um entre Barcelona e Lyon, Toulouse e Marselha. Em meados do ano que vem, haverá mais viagens.

No total, 17 cidades espanholas e francesas serão unidas pelo novo AVE (trem de alta velocidade) França-Espanha, explorado comercialmente por companhias ferroviárias dos dois países, SNCF e Renfe. Apenas o percurso entre Montpellier e Figueiras não será de alta velocidade.

"Temos que criar mercado, encher os trens, depois acertamos essa questão da alta velocidade", dissse Jean-Yves Leclercq, diretor da SNCF para a Europa. A companhia francesa aposta principalmente em turistas.

O preço do bilhete de ida Paris-Barcelona varia de 59 a 170 euros (R$ 137 a R$ 396). Quando as vendas foram abertas, no dia 28 de novembro, em poucas horas foram vendidos 2.000 bilhetes. Até agora, 30 mil passagens foram comercializadas, segundo a SNCF.

O trajeto levará 6 horas e 25 minutos --apenas 20 minutos a menos que a opção atual--, mas no futuro, serão 5 horas e 35 minutos.

Já o trajeto Toulouse-Barcelona, que atualmente leva quatro horas e duas trocas de trem, será feito em três horas, no mesmo veículo.

adblock ativo