Trem '7 estrelas' oferecerá viagens de luxo no sul do Japão

Uma companhia ferroviária japonesa apresentou nesta sexta-feira (13) um novo trem de luxo para jornadas nas quais os viajantes terão todos os seus desejos atendidos. O Nanatsuboshi (sete estrelas) de Kyushu Railway tem sete vagões e é um autêntico hotel sobre trilhos com restaurante, piano-bar e 14 suítes privadas.

Os amplos quartos têm grandes camas, escritório, banheiro independente e assentos com calefação. O trem percorrerá a ilha meridional e rural de Kyushu com uma passagem de quatro dias e três noites por 1,13 milhão de ienes por casal (quase 9.000 euros).

O site da empresa apresenta uma concepção "refinada e digna", "uma fusão do espírito japonês e ocidental" e "uma união do moderno e do antigo". O primeiro "cruzeiro ferroviário" irá ocorrer no próximo mês, mas as reservas já estão completas até junho de 2014.

