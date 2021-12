Transporte aéreo cresce 5,3% em julho

O tráfego de passageiros cresceu 5,3% em julho no mundo em relação ao mesmo período do ano anterior, anunciou nesta quarta-feira, em Genebra, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

A capacidade das companhias aéreas também aumentou 5,3%, o que representa uma taxa de ocupação das aeronaves de 82,3%.

"O transporte aéreo cresceu de novo em julho, as pessoas viajam cada vez mais de avião em todas as regiões do mundo, e, apesar dos diferentes desafios econômico, as perspectivas do transporte de passageiros continuam muito positivas", declarou Tony Tyler, diretor-geral da IATA.

Segundo ele, a desaceleração constata no início do ano parece que ficou para trás, com um crescimento do tráfego na China e em outras economias emergentes, que compensam a deterioração na zona euro.

Em julho, o tráfego internacional de passageiros cresceu 5,5% e as linhas domésticas 4,9%.

