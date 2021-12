Transformers 3D chega a parque de Orlando

As férias de julho em Orlando, na Flórida, ganharão nova atração a partir do dia 20 de junho. A Universal Orlando abrirá o Transformers: The Ride - 3D, no Universal Studios, um dos dois parques do complexo (o outro é o Islands of Adventure).

A atração existe há um ano no Universal Studios Hollywood, em Los Angeles, e é um dos sucessos do parque da costa oeste americana. Produtores esperam repetir o sucesso com em Orlando, com modernos simuladores e projeção em alta definição, promovendo interação com os Autobots e os Decepticons.

<VIDEO ID=1322783/>

Os personagens são estrelas de uma das mais rentáveis séries do cinema, com três filmes já lançados e um quarto a caminho. Os visitantes são convidados a embarcar na aventura, passando por vários ambientes que remetem aos filmes, até entrarem em um carrinho. A atração causa um impacto similar à que a do Homem Aranha teve no mundo dos parques temáticos, quando da abertura do Island of Adventure. Mas hoje o Spider Man mantém seu charme, até porque ganhou um upgrade há pouco tempo, com novos efeitos e projeções também em alta definição.

Transformers: The Ride-3D promete ser o novo âncora do Universal Studios em Orlando, assim como Harry Potter é no Islands of Adventure.

