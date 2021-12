Toulouse é metrópole com alma de vilarejo

No coração da região Midi-Pyrénées, a maior de todas as regiões francesas, englobando oito departamentos, no sudoeste da França, Toulouse, conhecida como a Cidade Rosa pela cor de suas telhas alaranjadas e tijolos em tons de rosa e vermelho, é uma mistura de qualidade de vida, história, juventude e modernidade, não fosse ela, hoje, a Capital Europeia da Aviação e do Aeroespacial.

Com quase 450 mil habitantes, é o quarto centro urbano da França, e rivaliza com Montpellier o posto de segundo pólo universitário, com 110 mil estudantes. Sempre ativa, ela vibra com sua atmosfera de calor latino - a Espanha, tão próxima - nas pessoas, no esporte, na gastronomia e no seu fantástico patrimônio artístico, cultural e arquitetura, sem esquecer o Carnaval.

O próximo grande evento, de 12 a 16 de junho, é o festival de música Rio Loco, no Parc de la Prairie des Filtres, às margens do rio que a atravessa, o imponente Garonne, acessível a todos por apenas 5 euros o ingresso, e cuja estrela maior será Jimmy Cliff. Impossível não se render ao charme desta cidade que soube guardar a sua dimensão humana: uma metrópole com alma de vilarejo.

Ela está ligada a poucas horas com várias cidades. Da capital, Paris, pouco mais de uma hora, de avião. De carro ou trem, está a cerca de duas horas e meia de Barcelona, atravessando a cadeia montanhosa dos Pirineus.

O visitante de primeira viagem tem muito o que ver, vivenciar e aprender com Toulouse, e no mínimo quatro dias seria o ideal para se impregnar da alma toulousana. Os passeios são inúmeros. Não faltam opções para o lazer.

Especialidades - A Praça do Capitólio é o cartão-postal da cidade e ponto de partida para todos os passeios. Trata-se de uma linda praça retangular que abriga a Prefeitura e o Teatro Nacional.

O rio Garonne divide a cidade em duas, e sua espetacular iluminação à noite das pontes e monumentos é um convite à descoberta, como ao Les Abattoirs. Ali o visitante encontrará os museus de Arte Moderna e Contemporânea, sempre propondo exposições temporárias, além da coleção permanente, e a vida noturna da rua Gabriel Péri, com seus bares cheios (La Maison, Le Connexion Café, Le Texas e Les Coulisses).

Na beira do rio, na Praça Saint-Pierre, reúnem-se os torcedores de rugby, e ali também fica a sala de espetáculos Le Saint des Seins, perto da animada Rue des Blanchers.

O Mercado da Praça Victor Hugo, reunindo 100 comerciantes, festejou em 2012 os seus 120 anos, e é um dos melhores da França. Ali se encontram algumas maravilhas das especialidades gastronômicas da região: do foie gras ao cassoulet, além de queijos e vinhos Bellocq e Belou, e chocolates. Abre todos os dias, menos segundas, das 6h às 13h.

Outra parada imperdível é na Basílica Saint-Sernin, a maior igreja em estilo romano do Ocidente, que data da segunda metade do Séc. XI, e representa uma etapa no caminho em direção a Santiago de Compostela. A rota religiosa em Toulouse também leva ao Convento dos Jacobinos, um magnífico exemplo da arquitetura monástica, edificada entre os séculos XIII e XIV.

Construído todo em tijolos, é uma joia do gótico regional, dito languedocien. Uma coluna interna em forma de palmeira com 22 nervos é o atrativo principal, sem esquecer o claustro com arcadas. No refeitório, há sempre mostras temporárias.

