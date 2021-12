Toronto faz homenagem aos 50 anos de James Bond

Toronto inaugurou na semana passada uma homenagem ao agente secreto mais famoso do mundo, James Bond, com a abertura de Design 007: 50 anos do estilo Bond, uma exposição peculiar das roupas, adereços e objetos dos 23 filmes do personagem criado por Ian Fleming.

Toronto é a única cidade do continente americano que poderá ver a mostra sobre Bond - um leal servidor da rainha da Inglaterra -, criada pelo Barbican Centre de Londres junto com a EON Productions.

A exibição, que acontece no edifício TIFF Bell Lightbox no Festival Internacional de Cinema de Toronto desde 26 de outubro e até 20 de janeiro de 2013, será acompanhada por três ciclos de filmes focados em James Bond e nos quais serão exibidos os 22 filmes produzidos entre 1962 e 2008.

Paraíso - "Se você é fã dos filmes de Bond, a mostra é um paraíso. E se é um fã do cinema, a exposição oferece muito sobre o processo de se fazer filmes de sucesso com um grande orçamento" disse à Agência EFE Jesse Wente, diretor de Programas de Cinema de TIFF Bell Lightbox e um dos responsáveis pela mostra.

A exposição inclui desde as portas do escritório de M, o engenhoso criador da maioria dos "gadgets" do arsenal de James Bond, que aparecem em filmes como 007 - O Espião Que Me Amava (1977) e 007 - Operação Skyfall (2012), até o chapéu mortal de Oddjob, o mordomo assassino de 007 Contra Goldfinger (1964).

Vilões - A exibição também mostra algumas das peças de vestuário mais memoráveis e, certamente, joias e diamantes, bolsas cheias de diamantes. Para criar a mostra, os responsáveis pela exibição tiveram um "acesso sem precedentes" aos armazéns e arquivos da EON Productions, a companhia que produziu os filmes de 007 desde 1962.

Um dos aspectos dos quais tiveram que prestar especial atenção é o mundo dos vilões, sem os quais Bond não poderia ter conquistado sua reputação mundial. "Algo que realmente queríamos mostrar era a quantidade de trabalho para se criar os personagens dos vilões. Mostramos desde o logotipo das Indústrias Zorin de Max Zorin em 007 - Na Mira dos Assassinos (1985) até os desenhos do refúgio submarino de Carl Strongberg em 007 - O Espião Que Me Amava (1977)", explicou um dos responsáveis pela mostra. Os fãs de Bond terão até 20 de janeiro para embarcar e desfrutar deste rico universo.

